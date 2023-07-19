أعلنت شركة المراعي السعودية لمنتجات الألبان استكمال طرح صكوك مقومة بالدولار بقيمة 750 مليون دولار ولمدة 10 سنوات، وفق بيان للشركة الذي نشرته بورصة تداول السعودية.

يشهد سوق إصدار السندات والصكوك في السعودية والخليج بشكل عام توسع كمصدر للتمويل، في وقت تسعى فيه المملكة إلى زيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد غير النفطي.

ووفق البيان، بلغ حجم الطرح الإجمالي 3,750 صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك الواحد وبعائد سنوي 5.233% تدفع بشكل نصف سنوي ابتداء من تاريخ التسوية الذي سيكون في 25 يوليو 2023.

وسيتم ادراج الصكوك في السوق المالية للبورصة الأيرلندية، وفقا للبيان.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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