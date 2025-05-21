تعتزم شركة أمان القابضة للخدمات المالية المصرية - التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية المدرجة ببورصة مصر – إطلاق برنامج صكوك جديد بقيمة 5 مليار جنيه (100.3 مليون دولار) لنحو عامين، وفق حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بالشركة لزاوية عربي على هامش فعالية بالقاهرة هذا الأسبوع.

وكانت الشركة قد أعلنت عن برنامج الصكوك في بيان الثلاثاء بدون توضيح المدة الزمنية.

يشهد سوق إصدارات الصكوك في مصر نشاط ملحوظ، إذ بلغت قيمة إصدارات الصكوك التي وافقت عليها هيئة الرقابة المالية منذ بداية 2025 حتى نهاية أبريل الماضي نحو 12.8 مليار جنيه، وفق بيانات رسمية. وسجلت إصدارات الصكوك منذ انطلاقها في مصر في 2020 وحتى أبريل نحو 25.7 مليار جنيه، وفق البيانات.

"بيعملوه (الصك) لحوالي سنتين،" وفق مغازي ردا عن سؤال حول مدة البرنامج.

وحسب المغازي، فإن البرنامج الجديد سيكون لصالح محفظة شركة التقسيط التابعة لأمان القابضة وهي أمان للتمويل الاستهلاكي.

تأسست أمان القابضة في 2020 وهي مملوكة بنسبة 76% لراية القابضة للاستثمارات المالية و24% للبنك الأهلي المصري الحكومي، ويبلغ رأسمالها 2 مليار جنيه، ولديها شركات تابعة وهي: أمان لتمويل المشروعات، أمان للتمويل الاستهلاكي، أمان للدفع الإلكتروني وأمان للتوريق.

ولدى أمان القابضة برنامج صكوك حالي لصالح أمان لتمويل المشروعات بقيمة 10 مليار جنيه، أصدرت منه 3 مليار جنيه، على أن تستكمل باقي البرنامج خلال العام المقبل، وفق مغازي.

(إعداد: صفية منير، تحرير: أحمد علي وشيماء حفظي، ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا