تعتزم شركة ميدل ايست فنتشر بارتنرز Middle East Venture Partners (MEVP) للاستثمار في الشركات الناشئة ومقرها دبي، استثمار ما بين 40 - 50 مليون دولار في شركات خلال العام المقبل من خلال صندوق تابع لها، وفق ربيع خوري الشريك الإداري والرئيس التنفيذي للتخارج لزاوية عربي.

"أكبر بلدين هلا راح يكونوا السعودية والإمارات تقريبا 90% من الصندوق (بهما)،" حسب خوري الذي تحدث لزاوية عربي في مقابلة على هامش قمة تقنية الأموال Money Teck التي انعقدت بالكويت يوم الأحد.

ويبلغ الحجم المستهدف للصندوق المسمى MEVFIV والذي تأسس في 2023 نحو 120 مليون دولار.

الشركة التي بدأت أعمالها في 2010 أطلقت 4 صناديق للاستثمار في الشركات الناشئة، ولها مكاتب في دبي، أبو ظبي، الرياض، البحرين، القاهرة وبيروت.

وحسب خوري، فقد تم تصفية صندوقين فيما تعمل الشركة على التخارج من الصندوق الثالث. وعادة ما يمتد عمر الصندوق الواحد لنحو 9 سنوات وتطلق الشركة صندوق جديد كل 5 سنوات تقريبا.

