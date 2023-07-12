حققت "شوبا العقارية" (Sobha Realty)، أحد أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة، إنجازاً تاريخياً بإصدارها الناجح لصكوك من فئة 5NC3 بقيمة 300 مليون دولار. ويمثل تسعير هذا الاصدار الرائد من الصكوك الإسلامية إنجازاً مهماً لشركة "شوبا العقارية" والقطاع العقاري عموماً، حيث تتضمن الصكوك ميزة خيار الشراء، وهو الأول من نوعه لصكوك استثمار فرعي من الحجم المعياري في دول مجلس التعاون الخليجي.

ونجحت صكوك "شوبا" في تنويع محفظة المستثمرين، محققة حصةً أكبر من المستثمرين الدوليين مقارنة بالإصدارات الأخيرة لشركات التطوير العقاري في المنطقة، ما يعكس مدى نجاح ميزة الائتمان الفريدة لشركة "شوبا" لدى المستثمرين العالميين. كما مهدت صكوك "شوبا" الطريق لمُصدري الصكوك للعام 2023، باعتبارها أول شركة لهذا العام تصدر الصكوك ذات الأولوية وغير المدعومة بأصول من الحجم المعياري. وعلاوة على ذلك، أصبحت الشركة ثاني مُصدر إقليمي لصكوك العقارات عالية العائد يدخل أسواق رأس المال العامة في الأشهر القليلة الماضية، في مؤشرٍ جديد على قوة الطلب المستمر لكبار مُصدري الصكوك العقارية. وتعكس هذه الإنجازات التزام "شوبا" باستكشاف آفاق خيارات التمويل المبتكرة وتوسيع حضورها في أسواق المال العالمية.

وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة "شوبا العقارية": "يسرنا تحقيق هذا الإنجاز المتميز بإصدارنا الناجح لصكوكنا الأولى بقيمة 300 مليون دولار. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بالابتكار، وقدرتنا على استقطاب مجموعة متنوعة من المستثمرين من أنحاء العالم. ونحن فخورون بالثقة التي نحظى بها من مجتمع الاستثمار العالمي."

ويعزز الإصدار الناجح لهذه الصكوك المكانة المالية لشركة "شوبا"، ويعكس تزايد الإقبال على أدوات التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي. وبفضل نهجها الرائد وقدرتها على التوظيف الأمثل للفرص ضمن الأسواق الجديدة، تمكنت "شوبا" من ترسيخ حضورها كأحد أبرز أقطاب القطاع العقاري، لتواصل توسيع نطاق حضورها واستكشاف فرص جديدة من خلال التزامها بالتميز والتركيز على الجودة.

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نبذة عن "شوبا العقارية":

"شوبا العقارية" شركة ذات مسؤولية محدودة، تركز على تطوير مشاريع عالية الجودة للشريحة المتوسطة إلى الراقية. وتعد "شوبا العقارية" ضمن أفضل شركتي تطوير عقاري من حيث قيمة المبيعات ضمن قطاع العقارات الخاصة في دبي.

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