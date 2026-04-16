تعتزم شركة سي آي كابيتال لإدارة الاستثمار المباشر "سي أي بي إي"، وهي ذراع الاستثمار المباشر وإدارة الصناديق المغلقة لمجموعة سي آي كابيتال القابضة المدرجة بالبورصة المصرية، إطلاق 3 صناديق جديدة خلال العام الحالي، حسب كريم بدر، الرئيس التنفيذي للشركة، لزاوية عربي.

تأسست سي آي بي إي، عام 2023، وإلى جانب نشاطها في إدارة الصناديق والاستثمار المباشر، فقد حصلت مؤخرا على رخصة رأس مال المخاطر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وردا على سؤال عن تفاصيل الصناديق الثلاثة المستهدف إطلاقها خلال 2026 قال بدر إنها تتضمن:"صندوق للاستثمار في الشركات الصناعية التي تمتلك فرصا كبيرة للنمو والتصدير وبحجم مستهدف 2.5 مليار جنيه (48.3 مليون دولار) وذلك بخلاف صندوق المصانع المتعثرة".

وقد بدأت سي آي كابيتال لإدارة الاستثمار المباشر، العام الماضي في إجراءات إطلاق صندوق المصانع المتعثرة مع البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة بقيمة مليار جنيه، وذلك للاستثمار في الشركات الصناعية المتعثرة لدعمها لإعادة التشغيل.

أما الصندوق الثالث المستهدف هذا العام، فهو صندوق عقاري جديد تقترب الشركة من إطلاقه باستثمارات متوقعة 2 مليار جنيه، على غرار الصندوق العقاري الذي أطلقته هذا العام مع مجموعة طلعت مصطفى، حسب بدر.

صناديق قائمة

وعن الصناديق القائمة بالفعل، تستهدف الشركة، زيادة رأسمال الصندوق العقاري مع طلعت مصطفى من 8 إلى 10 مليار جنيه، حسب بدر.

وأضاف الرئيس التنفيذي، أن الشركة تقترب من الإغلاق الأول لصندوق البنية التحتية الخضراء في المشروعات الزراعية بالشراكة مع شركة إنجازات بقيمة 2.5 مليار جنيه، على أن يليه إغلاق آخر بنفس القيمة لترتفع استثمارات الصندوق إلى 5 مليار جنيه.

2027

"الشركة تدرس حاليا تأسيس صندوق للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بالشراكة مع متخصصين في هذا القطاع بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام القادم،" حسب بدر.

فيما تنوي الشركة الاستثمار في القطاع السياحي والفندقي خلال العام القادم، بهدف الاستثمار في زيادة القدرة الفندقية والتوسع في إنشاء فنادق جديدة، سواء من خلال تأسيس شركة أو صندوق للاستثمار السياحي بالشراكة مع مطورين سياحيين، وفق الرئيس التنفيذي.

(إعداد: صفية منير، تحرير: أمنية عاصم وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

