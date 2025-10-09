تعتزم شركة سي آي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار المصرية، إطلاق صندوق استثماري بقيمة مليار جنيه (21 مليون دولار)، للاستثمار في الشركات الصناعية المتعثرة بالشراكة مع بنوك ومؤسسات مالية محلية، وفق محمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار في الشركة التابعة لمجموعة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المدرجة بالبورصة، لزاوية عربي.

وتعتزم الحكومة إطلاق مبادرة لإعادة تشغيل نحو 6 آلاف مصنع متعثر، تشمل تأسيس صندوق استثماري يشارك في رأسماله عدد من البنوك الحكومية، حسب تصريحات نلقها إعلام محلي لنائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، وزير الصناعة ووزير النقل كامل الوزير، الشهر الماضي.

"(الصندوق) حجمه مليار جنيه، يستثمر في المصانع المتعثرة، بياخد نسبة أقلية، دوره أنه هو يعيد تشغيل المصانع دي.. أو يخلق قيمة فيها بحيث أنها تبتدي تقوم تاني،" حسب خلفية، مشيرا إلى أن المصانع المتعثرة هي المصانع التي تعمل بكفاءة بين 5-10%.

ووفق تصريحات الوزير، سيتولى الصندوق الاستثمار في المصانع التي تواجه تعثر مالي، مقابل الحصول على حصة في ملكيتها، وفق احتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله، ويحق للصندوق استرداد أمواله بعد ضمان عودة المصنع للإنتاج واستقرار أوضاعه التشغيلية.

ويستهدف الصندوق المزمع إطلاقه لمدة خمس سنوات، قطاعات محددة تتضمن: الأغذية، المستلزمات الطبية والأدوية، الصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، وفق خلفية، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لمساندة كل مشروع سيصل إلى 50 مليون جنيه على أن تتراوح المدة الزمنية للاستثمار في كل مشروع بين 2.5 إلى 3 سنوات.

وتعمل الشركة حاليا للانتهاء من إجراءات التأسيس، فيما تتفاوض مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى للمساهمة في رأس مال الصندوق، حسب خلفية، متوقعا الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق خلال الربع الجاري.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا