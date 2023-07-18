بدأت شركة المراعي السعودية لمنتجات الألبان بطرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لمدة 10 سنوات على مستثمرين مؤهلين في المملكة وخارجها.

يشهد سوق إصدار السندات والصكوك في السعودية والخليج بشكل عام توسع كمصدر للتمويل، في وقت تسعى فيه المملكة إلى زيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد غير النفطي، ضمن خطتها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

ولم تحدد الشركة في بيانها الذي نشرته بورصة تداول السعودية يوم الثلاثاء حجم الطرح لكنها حددت الحد الأدنى للاكتتاب عند 200 ألف دولار.

وذكرت أن تاريخ انتهاء الطرح سيكون في 19 يوليو.

وأفادت وكالة رويترز أن السعر الاسترشادي الأولي لصكوك المراعي يبلغ حوالي 180 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية والتسعير سيتم في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وكانت المراعي قد أعلنت يوم الاثنين عن تعيين بنوك محلية ودولية لترتيب الإصدار وهي سيتي جروب وبنك دبي الإسلامي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد بنك.

والمراعي هي إحدى أبرز شركات المنتجات الغذائية والألبان في السعودية، وتنتج 622 منتج من خلال 7 علامات تجارية، وتمتلك 14 مصنع، منها 8 مصانع في المملكة بينما تتوزع بقية المصانع في الإمارات ومصر والأردن، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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