يعتزم صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي السعودي، بيع سندات غير مضمونة مقومة بالجنيه الإسترليني على شريحتين لأجل 5 سنوات و15 سنة، وفق ما أوردته رويترز الاثنين، عن خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت.

ويقود الصندوق السيادي، الذي يدير أصول بقيمة 2.63 تريليون ريال، ويعمل في 13 قطاع، ولديه 93 شركة، خطة المملكة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق رويترز، عين الصندوق بنوك باركليز وبي.إن.بي باريبا وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان كمنسقين العالميين المشتركين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين بداية من 3 يونيو.

والشهر الماضي، جمعت المملكة 5 مليارات دولار - بحسب رويترز- في عملية بيع صكوك بالحجم القياسي على ثلاث شرائح بآجال 3 و6 و10 سنوات.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد جمع، فبراير الماضي، ملياري دولار من خلال طرح صكوك دولية لأجل 7 سنوات.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ احتياجاتها التمويلية 86 مليار ريال خلال 2024 بعجز في موازنة العام الجاري بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) يناير الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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