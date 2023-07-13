تعتزم شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية بيع صكوك مقومة بالدولار وكلفت بنوك لترتيب عملية الإصدار، وفق ما أوردته وكالة رويترز الخميس عن وثيقة مصرفية اطلعت عليها.

وتزداد إصدارات السندات الإسلامية "الصكوك" كمصدر تمويل في الدول الخليجية، مع تركيز هذه الدول وخاصة السعودية والإمارات على الاستثمار خارج قطاعات الطاقة والنفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد.

ووفقا للوكالة، تم تعيين عدد من البنوك الإقليمية والعالمية لترتيب عملية الإصدار وهم: بنك أبوظبي التجاري والخير كابيتال والريان للاستثمار وبنك دبي التجاري والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد وبنك وربة.

وسترتب البنوك اتصالات واجتماعات مع مستثمرين اعتبارا من الخميس لصكوك ذات أولوية في السداد غير مضمونة تستحق في فبراير 2029، بحسب ظروف السوق، وفق رويترز.

ودار الأركان للتطوير العقاري السعودية تأسست عام 1994،وتعمل في إدارة وتطوير العقارات، وهي مسجلة في البورصة السعودية، بحسب بيانات الشركة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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