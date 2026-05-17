تستهدف شركة ثاندر للاستثمار والوساطة المالية المصرية، إطلاق صندوق للاستثمار العقاري، خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفق أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، خلال جلسة أدراها فريق زاوية عربي بمؤتمر Money Made simple بمدينة شرم الشيخ الجمعة.

تعمل منصة ثاندر منذ انطلاقها في 2020 كوسيط لتسهيل الاستثمار المباشر لعملائها في الأسهم المصرية والأمريكية، الذهب، وصناديق الاستثمار المشتركة، ومنتجات الادخار، فيما حصلت نهاية 2025 على رخصة لإطلاق الصناديق الاستثمارية. تعمل ثاندر في مصر ولديها خطط للتوسع في دول خليجية.

وردا على سؤال حول خطط ثاندر لإطلاق صندوق استثمار جديد خلال العام الجاري، قال حمودة "احنا اللي متحمسين ليه أوي هو صندوق عقاري"، مشيرا إلى أن الشركة تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إجراءات إطلاق الصندوق.

وعن الموعد المتوقع لإطلاق الصندوق قال "إن شاء الله الربع الثالث".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا