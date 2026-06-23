عين بنك دخان القطري والمدرج في بورصة قطر عدة بنوك لإصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولي دائمة مقومة بالدولار، وفق بيان للبنك على بورصة قطر الثلاثاء.

يعود نشاط بنك دخان إلي عام 2008 وكان يعمل تحت اسم بنك بروة، ثم في 2019 اندمج مع بنك قطر الدولي، وتغير اسمه بعد عملية الاندماج إلى بنك دخان. بدأ التداول على سهم البنك في بورصة قطر في فبراير 2023 عبر آلية الإدراج المباشر بدون طرح عام أولي، وفق موقعه الرسمي.

ووفق البيان، فقد تم تعيين كلا من: بنك أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني كابيتال، HSBC، المشرق، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي الإسلامي، QNB Capital، ستاندرد تشارترد، المستثمر الأول، وبنك وربة كمديرين رئيسيين مشتركين للإصدار ومديري سجل الاكتتاب المشتركين.

وستقوم البنوك المُعينة، بترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى اجتماع عالمي للمستثمرين، بداية من الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، وفق البيان.

وحسب البيان، يتوقع أن تكون الصكوك غير مصنفة ائتمانيا، ومطروحة وفق اللائحة (Regulation S)، ودائمة مع خيار الاستدعاء الأول بعد 5.5 سنة، وبعائد ثابت قابل لإعادة التحديد، وذلك من خلال إصدار شهادات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (Capital Certificates).

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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