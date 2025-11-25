تدرس شركة المركز المالي الكويتي "المركز" لإدارة الأصول، المدرجة ببورصة الكويت، تأسيس صندوق جديد يستثمر في الأسهم، كما تسعى لتأسيس فرع في السعودية خلال العام المقبل، حسب دينا الرفاعي، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات وتطوير الأعمال بالشركة، لزاوية عربي.

تعمل الشركة التي تأسست عام 1974 في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية وهي مدرجة بالبورصة الكويتية منذ 1997. يعد الكويت سوقها الرئيسي، تتواجد في 13 دولة ولها مكاتب تمثيل في أسواق عربية بينها السعودية، الإمارات، ولبنان، ولكن بدون فروع في هذه الدول.

"فيه دراسة لصندوق جديد لحد الحين في المرحلة الأولية.. على الأسهم،" وفق الرفاعي في مقابلة على هامش قمة تقنية الأموال MoneyTeck التي انعقدت بالكويت هذا الشهر، دون مزيد من التفاصيل عن موعد الانتهاء من هذه الدراسات أو الدولة.

وقد بلغ إجمالي أصول الشركة المدارة بنهاية سبتمبر 1.61 مليار دينار كويتي (5.2 مليار دولار)، ولديها ما يصل لـ 9 صناديق متنوعة بين صناديق الأسهم والصناديق العقارية.

أما عن التوسع في المملكة، قالت الرفاعي: "خذنا الموافقات الأولية راح نفتح في السعودية وهذه رح تكون من الأمور اللي ترى النور في 2026،" مشيرة إلى أن الرخصة ستكون لخدمات الاستشارات وقد تتطور لتقديم باقي خدمات الشركة مثل إدارة المحافظ والصناديق لاحقا.

