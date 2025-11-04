تدرس شركتا كامكو إنفست لإدارة الأصول، وتك إنفست للاستشارات والاستثمارات العاملتين في الكويت، إطلاق صندوق جديد باسم The Jedi Opportunity Fund للاستثمار في الشركات الناشئة، بحسب فهد الشارخ، الرئيس التنفيذي لتك إنفست لزاوية عربي.

تحدث الشارخ، لزاوية عربي في مقابلة على هامش قمة تقنية الأموال Money Teck التي انعقدت بالكويت الأحد.

سيكون الصندوق الجديد ثاني تعاون بين الشركتين، حيث أطلقتا قبل نحو 4 سنوات صندوق باسم صندوق Jedi Fund والذي يستثمر أيضا في الشركات الناشئة بحجم 45 مليون دولار ويركز على الشركات الناشئة التكنولوجية في الولايات المتحدة، أغلبها في سيليكون فالي.

"(الصندوق الجديد) بحجم متوقع بين 100 - 150 مليون دولار،" حسب الشارخ مشيرا إلى أن هذا الصندوق سيستثمر أيضا في مجموعة من الشركات الموجودة في الصندوق الأول، على أن يتم اختيارها بناء على أدائها الجيد.

ولم يحدد الشارخ موعد إطلاق الصندوق الجديد.

خلفية سريعة جدا عن الشركتين

تأسست كامكو إنفست عام 1998 ومقرها الكويت وهي مدرجة في بورصة الكويت منذ 2003. وتعمل في إدارة الأصول، الخدمات الاستثمارية، والوساطة المالية. وتتواجد في عدة دول: المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات والأردن، حسب موقعها الرسمي. وتتجاوز أصولها المدارة 17 مليار دولار، حسب الموقع.

أما تك إنفست، فتأسست قبل نحو 10 سنوات، وهي شركة للاستشارات والاستثمارات تقدم خدماتها من خلال التحالف مع شركات إدارة أصول، وفق الشارخ.

