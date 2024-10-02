تعمل شركة البركة كابيتال المصرية - الذراع الاستثماري لبنك البركة مصر المدرج ببورصة مصر - على هيكلة إصدار صكوك خضراء بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 مليار جنيه (41.3 - 62 مليون دولار)، لشركة عقارية خلال النصف الأول من 2025 لتنفيذ مباني ذكية، حسب سارة حسني العضوة المنتدبة للشركة لزاوية عربي.

الإصدار يعد أحد 3 إصدارات صكوك تعمل عليها الشركة بقيمة إجمالية تصل لـ 9 مليار جنيه. وقالت حسني، إن الإصدارين الآخرين في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وبينهما إصدار صكوك خضراء.

يُتوقع أن تنشط إصدارات الصكوك في مصر خلال العام المقبل، مع انخفاض أسعار الفائدة. ووفق حسني، لم يشهد سوق الصكوك أي إصدارات خلال 2024 مع ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 8%.

كان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في فبراير 2024، ثم رفعها 600 نقطة أساس في مارس الماضي.

تمويلات وصناديق

تدرس الشركة طلبات تمويل بنحو 200 مليون جنيه من 20 شركة صناعية صغيرة، مقدمة لصندوق تمويل على أساس الإيرادات، أطلقته كشركة إدارة مخاطر مطلع سبتمبر، حسب العضوة المنتدبة.

يركز الصندوق المتوافق مع الشريعة، على تقديم تمويل للمشروعات الصناعية مقابل حصة من الإيرادات بما لا يمثل عبء سداد أقساط ثابتة على تلك الشركات في حال انخفضت مبيعاتها. ما يجعل الصندوق بمثابة شريك في زيادة رأس المال العامل للشركة وليس مجرد ممول مالي.

وتتوقع حسني، البت في بعض هذه الطلبات بحلول ديسمبر المقبل.

كما تدرس شركة البركة كابيتال، مع مؤسستين ماليتين بينهما أحد البنوك الخاصة، إطلاق صندوق للاستثمار المباشر private equity fund في البنية التحتية في قطاع الرياضة.

وفق حسني، سيكون الصندوق المزمع مغلق وغير مدرج بالبورصة، وبحجم مبدئي 500 مليون جنيه مع إمكانية زيادة الاستثمارات فيه لاحقا وفق أداء الصندوق.

يقصد بالبنية التحتية هي الشركات التي تعمل في إدارة المنشآت الرياضية، شركات إنتاج الملابس والأدوات الرياضية.

"احنا بنتكلم مع جهتين مؤسستين ماليتين بينهما بنك (من القطاع الخاص).. ندرس حاليا جدوى الاستثمار، ونتوقع إطلاقه في النصف الأول من 2025،" حسب العضوة المنتدبة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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