يشهد سوق رأس مال الدين في المنطقة انتعاش قوي بعد فترة ركود استمرت ثلاثة أسابيع في أغسطس.

في حين أصدر بنك أبوظبي الأول (FAB) أول سند أزرق على الإطلاق من موسسة مالية في المنطقة صباح الخميس، أصبح البنك العربي الوطني (ANB) ومقره السعودية، آخر المنضمين إلى موجة إصدار السندات من الفئة الأولى AT1 والفئة الثانية Tier 2، بعد صفقات مماثلة من البنك السعودي الأول (SAB) ومصرف الإنماء في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

كانت سندات بنك أبوظبي الأول الزرقاء بقيمة 390 مليون دولار هونغ كونغي (50 مليون دولار) لأجل 5 سنوات، أول سند أزرق على الإطلاق تصدره مؤسسة مالية في دول الخليج. وقد تم إصدار السندات عبر طرح خاص بدعم من مستثمر مصنف " أخضر داكن"، كان يبحث عن أداة مالية محددة مصنفة زرقاء.

يوم الخميس الماضي، كلف البنك العربي الوطني، المؤسسة المالية السعودية الرائدة الحاصلة على تصنيف A1 من وكالة موديز (نظرة مستقرة) و -A من وكالة ستاندرد آند بورز (نظرة مستقرة) و-A من وكالة فيتش (نظرة مستقرة)، بنوك لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة دائمة بالدولار من الفئة AT1 بمعيار RegS USD غير مصنفة، غير قابلة للاستدعاء لمدة سنوات قابلة للتسوية بسعر فائدة ثابت قابل للتعديل.

ويضم مديرو الإصدار الرئيسيون المشتركون ومديرو سجل الاكتتاب المشتركون: شركة ANB كابيتال، أرقام كابيتال، بنك أوف أميركا سكيورتيز، سيتي غروب غوبال ماركتس، كريدي أجريكول سي آي بي، دويتشه بنك، بنك إتش إس بي سي، شركة كامكو للاستثمار، بنك SMBC الدولي، وبنك ستاندرد تشارتردز

ويُعدّ بنك HSBC وبنك ستاندرد تشارترد هما المُنظّم المشترك للاستدامة.

يوم الأربعاء الماضي، حدد مصرف الإنماء السعودي، سعر صكوك مستدامة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنة بقيمة 500 مليون دولار من الفئة الأولى الإضافية AT1 بالقيمة الاسمية وبعائد نصف سنوي 6.25%.

كما أطلق البنك السعودي الأول (SAB) الحاصل على تصنيف A1 (نظرة مستقرة) من موديز و -A (نظرة مستقرة) من فيتش، إصدار لسندات خضراء من الفئة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار بسعر فائدة T+220 نقطة أساس. ويدفع السند عائد نصف سنوي بنسبة 5.947%.

كان إصدار البنك السعودي الفرنسي (BSF) من الفئة الثانية أول إصدار يُطرح في السوق بعد فترة ركود. وقد حدد البنك سعر السندات بقيمة مليار دولار بفائدة T+200 نقطة أساس. وسيدفع عائد نصف سنوي بنسبة 5.761%.

"السعودية ستتولى زمام المبادرة عندما يتعلق الآمر بإصدارات أسواق رأس مال الدين. سنشهد المزيد من إصدارات الفئتين AT1 و AT2 قصيرة الأجل هذا العام٬" قال مصرفي متخصص في أسواق رأس مال الدين في دبي لزاوية.

ووفق وكالة فيتش، من المرجح أن تصدر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ديون مقومة بالدولار بأكثر من 30 مليار دولار هذا العام. ومع ذلك، لا يزال السوق مجزأ لكنه يتطور، مع اعتبار السعودية والإمارات من بين أكثر الأسواق نضجا.

"في النصف الأول من العام، قادت السعودية إصدارات البنوك بهامش كبير،" حسبما قال المصرفي.

"شهدت تركيا عدد أكبر من الصفقات، ولكن بأحجام أقل. وأبرمت الإمارات عدد قليل من الصفقات، بما في ذلك بنك الإمارات دبي الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني. سيستمر هذا الاتجاه، ومن المتوقع أن تظل دول مجلس التعاون الخليجي من بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة في عامي 2025 و 2026،" حسبما أضاف.

(إعداد: سيبان سكريا، ترجمة: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

