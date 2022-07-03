ارتفعت حصيلة صادرات مجموعة النفط الجزائرية سوناطراك من المحروقات 70% خلال أول خمس أشهر من العام وتدرس رفع أسعار الغاز للعملاء.

بلغت صادرات المحروقات للمجموعة المملوكة للحكومة 21.5 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الحالي مقابل 12.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2021، فيما ارتفع الإنتاج الأولي 2% على أساس سنوي ليصل إلى 79.2 مليون طن بنهاية مايو الماضي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الجزائر الرسمية عن مدير تسيير الأداء بالمجموعة محمد رشدي بو طالب.

وكشف رئيس المجموعة توفيق حكار أن بلاده ستتفاوض مع جميع عملائها لمراجعة أسعار الغاز بعد الارتفاع الشديد فيها، وأنها لا تستهدف شركة أو دولة بعينها، بحسب ما نقلته رويترز.

وتسببت العقوبات المفروضة على روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، في تخطي أسعار الطاقة مستويات قياسية، في ظل بلوغ منتجي النفط الرئيسيين مستويات قريبة من معدلات الإنتاج القصوى، ورفض أمريكا السماح للنفط الإيراني والفنزويلي التدفق بكميات تعوض تراجع المعروض.

وتتوقع سوناطراك وصول إيرادات الجزائر من النفط خلال العام الحالي لأعلى مستوى منذ 2014، عند 50 مليار دولار.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل ahmed.feteha@lseg.com)

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