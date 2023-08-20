وافقت البورصة السعودية، يوم الأحد، على انتقال أسهم شركة سمو العقارية السعودية من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية بالبورصة.

وبحسب بيان من البورصة الأحد، يبلغ رأس مال سمو العقارية 375 مليون ريال سعودي (100 مليون دولار) وبعدد أسهم 37.5 مليون سهم.

وقالت البورصة إنها ستعلن عن تاريخ بدء إدراج أسهم المصدر في السوق الرئيسية فور اكتمال إجراءات الانتقال.

وتعمل سمو العقارية في مجال إدارة تطوير العقارات والمقاولات في المملكة بما في ذلك إدارة وتنفيذ البنية التحتية، وفي إقامة وشراء وتشغيل المشروعات السياحية والترفيهية والفندقية، وفق التقرير السنوي للشركة.

وارتفع صافي ربح الشركة العائد لمساهميها في العام الماضي إلى 87.6 مليون ريال من 81.2 مليون ريال في عام 2021، وفق القوائم المالية للشركة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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