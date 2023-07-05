قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن الإمارات لن تقوم بخفض طوعي آخر لإنتاجها من النفط في الوقت الحالي، بحسب رويترز نقلا عن الوزير.

وكانت السعودية قد أعلنت الاثنين أنها ستقوم بتمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري لشهر آخر، أي حتى أغسطس مع إمكانية تمديده. وأعلنت روسيا في نفس اليوم أنها ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس. وارتفعت أسعار النفط لفترة وجيزة على خلفية هذه القرارات.

وأضاف المزروعي، بحسب رويترز متحدثا على هامش منتدى أوبك الدولي الثامن المنعقد في فيينا، أن قرارات خفض الإنتاج والصادرات الأخيرة من قبل السعودية وروسيا ستساعد على استقرار السوق.

وكان تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها والذي يتضمن السعودية والإمارات وروسيا) قرر الشهر الماضي خفض مستوى الإنتاج الكلي المستهدف من النفط الخام لدوله الأعضاء في عام 2024 إلى 40.46 مليون برميل يوميا، أقل بنحو 1.4 مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الذي أقره التحالف في أكتوبر الماضي.

وأعلنت السعودية وقتها تمديد خفض طوعي في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا - كانت تنفذه بداية من مايو 2023 وحتى نهاية 2023 - إلى نهاية عام 2024. كما أعلنت تنفيذ تخفيض طوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام مقداره مليون برميل يوميا، ابتداءً من شهر يوليو لمدة شهر وهو الذي مدته لشهر إضافي الاثنين.

وقد أعلنت الإمارات حينها أنها ستمدد خفضها الطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024.

وتعتمد دول الخليج وروسيا بشكل كبير على مبيعات النفط لدعم الاقتصاد.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا