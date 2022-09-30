خفضت الإمارات أسعار بيع البنزين والديزل لشهر أكتوبر 2022 للشهر الثالث على التوالي، وفقا لبيانات مؤسسة الإمارات العامة للبترول المنشورة على حسابها بتويتر الجمعة.

وأصبحت الأسعار كالآتي: بنزين إي بلس 91: 2.85 درهم (0.8 دولار)، بنزين 95: 2.92 درهم ، وبنزين 98: 3.03 درهم، والديزل 3.76 درهم.

للمزيد: أسعار سبتمبر وأغسطس

كانت الإمارات خفضت أسعار البنزين لشهري سبتمبر وأغسطس.

وقبل بداية كل شهر، تحدد لجنة متابعة أسعار الوقود تعرفة البنزين والديزل للشهر الجديد وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط مع إضافة التكلفة التشغيلية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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