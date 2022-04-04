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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الاثنين مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات على الرغم من أن المستثمرين شهدوا إفراج دول مستهلكة عن جزء من احتياطياتها الاستراتيجية وكذلك الآمال بشأن انتهاء مشكلات الإمدادات في الشرق الأوسط بعد الهدنة المعلنة في اليمن.
وبحسب رويترز، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 0.09% إلى 104.48 دولار للبرميل.
فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 0.03% ليبلغ 99.3 دولار للبرميل.
(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)
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