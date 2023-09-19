أبرمت شركة "إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ" الإماراتية اتفاقية للاستحواذ على شركة "المتحدة للطباعة والنشر" التي يقع مقرها في أبوظبي، وفق بيان من شركة "إي دي سي" لسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وإي دي سي كوربوريشن للاستحواذ، التي تأسست عام 2022 من خلال شراكة بين شركة القابضة "ADQ" -وهي صندوق سيادي في أبوظبي- وبين شركة شيميرا للاستثمار ومقرها أبوظبي، تعمل على رصد فرص الاستحواذ وتنفيذ عمليات الاستحواذ والدمج بين شركة أو أكثر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أما شركة المتحدة للطباعة والنشر فقد تأسست عام 2006، وتعمل في قطاعات الطباعة الأمنية -المستخدمة للأوراق النقدية والمستندات الرسمية وغيرها- والطباعة التجارية التقليدية، والتوزيع، والتعبئة والتغليف.

وبعد إتمام عملية الاندماج بين أعمال الشركتين، ستصبح شركة "المتحدة للطباعة والنشر" شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفق بيان الثلاثاء.

وتسعى شركة "إي دي سي" إلى تأمين الأموال عبر الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة بهدف جمع ما يصل إلى 734 مليون درهم إماراتي (نحو 200 مليون دولار).

وتشير الصفقة إلى أن القيمة المؤسسية لشركة المتحدة للطباعة والنشر هي 600 مليون درهم، بحسب البيان.

وعند اكتمال الصفقة، سيتوفر لدى شركة المتحدة للطباعة والنشر مبلغ نقدي وقدره 1.1 مليار درهم لتسريع نموها في القطاعات التي تعمل بها.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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