أدرجت أسهم وأذون شركة "ADC" للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم الجمعة، بعد طرح أولي هذا الشهر.

أطلقت الشركة ADC Acquisition Corporation (ADC) في أبريل 2022 وهي أول شركة مؤسّسة لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في الإمارات (شيك على بياض).

تم تأسيس (ADC) بشراكة بين مجموعة القابضة (ADQ) وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، وشركة شيميرا للاستثمار وهي شركة خاصة في أبو ظبي.

وفي 12 مايو، جمعت (ADC) 367 مليون درهم (نحو 100 مليون دولار) من خلال طرح عام أولي ل 36.7 مليون سهم بسعر عرض يبلغ 10 درهم (2.7 دولار) للسهم الواحد، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

ما هي شركات الشيك على بياض؟

هي شركة تطرح في سوق المال وتكون مخصصة فقط للاستحواذ على الشركات وليس لديها نشاط تجاري أو غيره، وبعد الطرح تضع الشركة عائدات الاكتتاب في صندوق ائتماني، فيما تبحث عن شركة للاستحواذ عليها.

ويصوت المستثمر على الصفقة وله الحق باسترداد أمواله - بسعر الاكتتاب - إذا لم تعجبه الشروط.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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