أعلنت شركة الراجحي المالية المستشار المالي ومدير اكتتاب الطرح العام الأولي لشركة المصانع الكبرى للتعدين السعودية (أماك) إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد بتغطية 10.6 مرات، وفق بيان للبورصة السعودية يوم الاثنين.

وحددت الشركة سعر السهم عند 63 ريال سعودي للسهم (16.8 دولار)، وجمع اكتتاب الأفراد نحو 4 مليارات ريال (مليار دولار).

وستطرح الشركة 19.8 مليون سهم بما يمثل 30% من رأسمالها.



وتأسست الشركة في 2008، وهي شركة تعدين خاصة تقع في منطقة نجران جنوب السعودية وتعمل في إنتاج معادن النحاس والزنك، وفق موقعها الرسمي.



تمثل العمليات الرئيسية للشركة، تشغيل منجم المصانع (وينتج مركزات النحاس والزنك وسابئك الذهب والفضة) ومنجم قيان (وينتج سبائك الذهب والفضة).



وكبار المساهمين في الشركة هم الشركة العربية للتعدين 20.46% من أسهم الشركة، شركة أساس التعدين 19.67% والأمير مشعل بن سعود عبدالعزيز آل سعود 8.8% الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة 8.73% محمد مانع أبا العلا 8.33% (وهو رئيس مجلس الإدارة) والشركة العربية للتعدين الفجيرة 5.28%، وفقا لنشرة الطرح.



وحققت الشركة مبيعات في النصف الأول من العام الماضي بنحو 264.2 مليون ريال (70.5 مليون دولار) بنسبة ارتفاع 82.2% مقارنة بنفس الفترة العام السابق، ويبلغ حجم أصول الشركة مليار ريال بنهاية الستة أشهر الأولى من 2021 (266.7 مليون دولار)، بحسب النشرة.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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