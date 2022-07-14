أعلنت بورصة السعودية "تداول"، يوم الخميس، إدراج وبدء تداول أسهم شركة أكاديمية التعليم في السوق الثانوية نمو بدءا من يوم الاثنين المقبل 18 يوليو.

وسيتم إدراج الشركة بسعر استرشادي 40 ريال سعودي للسهم (10.7 دولار).

وسوق نمو هو سوق موازي بالبورصة السعودية بمتطلبات إدراج أسهل من السوق الرئيسي، وهو مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال. ويشترط لإدراج الشركة بسوق نمو أن يكون الحد الأدنى لقيمتها السوقية 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار) -مقارنة بـ 300 مليون ريال (80 مليون دولار) في السوق الرئيسي- وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من الأسهم المصدرة، مقابل 30% على الأقل في السوق الرئيسي، بحسب موقع البورصة السعودية.

ماذا نعرف عن أكاديمية التعليم؟

وفقا لبيانات رسمية

تأسست الشركة عام 2004 وتعمل في قطاع التعليم والتدريب، وتمتلك 12 معهد للتعليم والتدريب في 6 مراكز بالسعودية تتضمن معاهد نسائية ومركز للغات.

يبلغ رأسمالها 60 مليون ريال (16 مليون دولار).

سجلت العام الماضي إيرادات بنحو 42.3 مليون ريال (11.3 مليون دولار) مقابل 33.8 مليون ريال (9 ملايين دولار) في 2020 بارتفاع سنوي بنحو 25%.

وارتفع صافي ربح الشركة العام الماضي 11.5% إلى 16.2 مليون ريال (4.3 مليون دولار) مقابل 14.5 مليون ريال (3.9 مليون دولار) في عام 2020.

يمتلك رئيس مجلس إدارة الشركة خالد محمد فرحان الدوسري نحو 30% من أسهمها.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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