تدرس شركة أليانز العالمية الألمانية لخدمات التأمين والاستثمار بيع وحدتها في السعودية "أليانز السعودي الفرنسي"، لمساعدة أليانز العالمية في تنظيم محفظتها وجمع سيولة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ يوم الاثنين عن أشخاص مطلعين على الأمر رفضوا الكشف عن هويتهم.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة أليانز السعودي الفرنسي نحو 231 مليون دولار، وذلك بعدما انخفضت أسهمها بنحو 44% في 2022، بحسب ما قالته المصادر المطلعة، مضيفة أن بعض شركات التأمين الأخرى عبرت بشكل مبدئي عن اهتمامها بالاستحواذ على الشركة.

وانخفض سهم أليانز السعودي الفرنسي في تداولات الاثنين بالبورصة السعودية (تداول) 0.1%، ليغلق عند 14.5 ريال (نحو 3.9 دولار).

وأشارت المصادر إلى أن المناقشات لا تزال في مراحل مبكرة، وإن أليانز لا يزال بإمكانها أن تقرر الاحتفاظ بأليانز السعودي الفرنسي.

وأليانز العالمية هي أحد أكبر مديري الأصول في العالم، إذ تدير أصول بقيمة 1.966 تريليون يورو (تريليوني دولار)، وتقدم خدمات التأمين لـ 126 مليون عميل في 70 دولة، وسجلت المجموعة في السنة المالية 2021 إيرادات بنحو 149 مليار يورو (152 مليار دولار)، بحسب موقعها الإلكتروني.

ماذا نعرف عن أليانز السعودي الفرنسي؟

(بحسب موقعها الإلكتروني وملفها على البورصة)

تأسست أليانز السعودي الفرنسي عام 2007 من شراكة بين مجموعة أليانز العالمية والبنك السعودي الفرنسي، وتقدم خدمات الحلول التأمينية وإدارة المخاطر، وتعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي، وهي مدرجة بالبورصة السعودية منذ عام 2007.

وتمتلك شركات مجموعة أليانز العالمية ما إجماليه 51% من أسهم أليانز السعودي الفرنسي، فيما يمتلك البنك السعودي الفرنسي حصة 14%.

حققت الشركة العام الماضي صافي أرباح بقيمة 5.6 مليون ريال (293 ألف دولار)، مقابل خسائر بنحو 27 مليون ريال (1.4 مليون دولار) في عام 2020، بحسب القوائم المالية للشركة المنشورة على موقع البورصة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا