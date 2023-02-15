ضخ صندوق الاستثمارات العامة ( الصندوق السيادي السعودي) استثمار جديد في شركة نينتيندو Nintendo للألعاب الإلكترونية اليابانية، ورفع حصته فيها من 6.07% إلى 7.08% وفقا لما نقلته وكالة رويترز يوم الأربعاء، لكنها لم تذكر قيمة الاستثمار.

ويقود الصندوق السيادي السعودي، الذي يدير أصول بأكثر من 600 مليار دولار، استثمارات المملكة نحو توسيع قطاعات الاقتصاد غير النفطي، لا سيما الاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية الذي يشهد زخم عالميا.

واشترى الصندوق حصة الـ 5% في نينتيندو في مايو 2022، وقدرت الصفقة حينها بنحو 2.98 مليار دولار، قبل أن يرفع الحصة إلى 6.07% في يناير الماضي.



للمزيد: صندوق السعودية السيادي يشتري 5% من شركة ألعاب يابانية

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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