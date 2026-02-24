الخبر سريعا

يعتزم البنك التجاري الدولي – مصر CIB، أكبر بنك خاص في مصر والمدرج بالبورصة المصرية، الاستحواذ على محفظة الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك HSBC، وفق إفصاح من CIB للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.

ووفق الإفصاح، حصل البنك التجاري الدولي - مصر، على موافقة البنك المركزي المصري لبدء عملية التدقيق الخاصة بالمحفظة المستهدفة، لكن ذلك قد لا يؤدي بالضرورة لإتمام صفقة.

ولم يذكر البيان أية تفاصيل إضافية عن الصفقة المحتملة أو قيمتها.

عن البنكين

(وفق بيانات رسمية)

تأسس البنك التجاري الدولي – مصر عام 1975، وتمتلك شركة ألفا أوركس الإماراتية التابعة للصندوق السيادي القابضة "ADQ" حصة 14.27% من البنك وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك في يناير 2026.

أما بنك HSBC مصر - فهو تابع لمجموعة HSBC الذي يعمل في عدة دول، وقد بدأ نشاطه في مصر 1982، وهو أحد أكبر البنوك متعددة الجنسيات في البلاد.

خلفية سريعة

لا تعد هذه المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن صفقة محتملة للاستحواذ على محفظة التجزئة التابعة لبنك HSBC مصر.

في أكتوبر 2025 نقلت تقارير إعلامية أن بنك HSBC يدرس بيع محفظة الأفراد لوحدته في مصر بهدف التركيز على نشاط الشركات، وأنه قد دخل في مفاوضات مع مشترين محتملين.

والشهر الجاري، أفادت تقارير أيضا أن أربعة بنوك عاملة في مصر، تتنافس على الصفقة المحتملة.

والعام الماضي، باع بنك HSBC محفظة الأفراد لوحدته التابعة في البحرين، ضمن عملية هيكلة واسعة النطاق لأعماله.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا