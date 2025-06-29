تعتزم شركة تأمينات BNA التونسية "آمي للتأمين سابقا"، إدراج أسهمها بشكل مباشر في السوق الرئيسي ببورصة تونس، دون إجراء طرح عام أولي، حسب أنور فوغالي مسؤول التقارير والمعلومات المالية لدى الشركة لزاوية عربي.

وتأمل بورصة تونس أن تستقبل 3 شركات خلال العام الجاري حسب تصريحات سابقة لمدير عام البورصة بلال سحنون، لزيادة عدد الشركات وجذب الاستثمارات لسوق المال.

وحصلت شركة تأمينات BNA الأسبوع الماضي، على الموافقة المبدئية لقبول أسهمها في بورصة تونس. وستصبح هذه الشركة السابعة المدرجة في قطاع التأمين.

"تقدمنا بالفعل بطلب إدراج شركة BNA Assurances في بورصة تونس من خلال الإدراج المباشر، ونحن الآن في المراحل الأخيرة من استكمال الإجراءات التنظيمية بالتنسيق مع هيئة السوق المالية،" وفق فوغالي.

وقال المسؤول إن الشركة تأمل أن يُسهم الإدراج في "تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء، ورفع مستوى الجاذبية الاستثمارية للشركة، مما سينعكس إيجابا على أدائنا العام وربحيتنا في المدى المتوسط والبعيد".

نبذة عن الشركة في سطور

(حسب بيانات رسمية)

- تأسست سنة 2003.

- يمتلك البنك الوطني الفلاحي المدرج أيضا في بورصة تونس حصة 51.8% من الشركة، وتمتلك مجموعة HBG Holding - التي تعمل في عدة قطاعات بينها النفط والغاز - حصة 14.4%، والاتحاد العام التونسي للشغل 9.5%. فيما يمتلك مساهمون آخرون 24.3% من الشركة.

- بلغت أرباح الشركة العام الماضي نحو 16.3 مليون دينار تونسي ( 5.7 مليون دولار) بنمو سنوي نحو 90% مقارنة بربح 8.6 مليون دينار في 2023.

- يظل الإدراج النهائي للأسهم رهنا بموافقة هيئة السوق المالية.

- ومن المتوقع أن يتم الإدراج خلال العام الجاري، وفق فوغالي.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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