أنهت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، صفقة استحواذ على 9.9% من الأسهم العادية لشركة ايفانهو إليكتريك الأمريكية لاستكشاف وتطوير المعادن وتأسيس شركة مشتركة للاستكشافات في المملكة.

ووفق إفصاح الشركة السعودية الأربعاء على بورصة المملكة "تداول"، "تم استيفاء الشروط واكتمال صفقة الاستحواذ" وقالت الشركة أنه لا يوجد تغير في التكاليف المرتبطة بالحدث.

وكانت معادن قد أعلنت في منتصف مايو الماضي أنها وقعت البنود الرئيسية للصفقة.

وتأسست شركة معادن عام 1997 وتعمل في نشاط تطوير واستكشاف المعادن في المملكة. وتسعى إلى زيادة إنتاج الذهب إلى مليون أوقية في السنة، ضمن استراتيجية تسعى لتحقيقها في 2025.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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