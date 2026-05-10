تعتزم شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية السعودية، المدرجة في البورصة السعودية "تداول"، إنشاء مصنع جديد للمكونات الغذائية، ضمن خطتها التوسعية، وفق بيان الشركة لتداول الأحد.

وتعمل الشركة التي تأسست في 2016 في مجال إنتاج منتجات الدقيق والأعلاف الحيوانية من خلال 3 مصانع، وهي واحدة من شركات القطاع التي تم خصخصتها في المملكة، وقد أدرجت في السوق السعودية خلال 2024.

وسجلت نتائج أعمال الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة، ارتفاع طفيف بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، لتسجل نحو 65.9 مليون ريال (17.6 مليون دولار) بدعم نمو الإيرادات بنحو 6.4% إلى نحو 281.2 مليون ريال.

تفاصيل المشروع المزمع

(وفق بيان الشركة)

- تُقدر التكلفة الاستثمارية للمصنع بنحو 87.7 مليون ريال سعودي.

- من المتوقع بدء الأعمال التمهيدية للمشروع خلال الربع الثالث من 2026.

- لا تزال الدراسات الفنية مستمرة لتحديد الموعد المتوقع للانتهاء من إنشاء المشروع.

- سيتم تمويل إنشاء المصنع من خلال: موارد داخلية + تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبرامج تمويلية أخرى.

- لم يتم تحديد موعد بدء الإنتاج التجريبي أو التجاري للمصنع لكن يتوقع أن تكون فترة الإنتاج التجريبي شهر واحد.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

