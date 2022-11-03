أعلنت البورصة السعودية، يوم الخميس عن البدء بالتداول بسهم شركة الحفر العربية السعودية في 7 نوفمبر.

وطرحت شركة الحفر العربية السعودية 30% من رأسمالها في البورصة، بسعر 100 ريال ( 26.7 دولار) وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الذي سبق أن أعلنته للاكتتاب.

وتمت تغطية الطرح لفئة المؤسسات 61 مرة تقريبا من إجمالي الأسهم المطروحة، كما تمت تغطية الاكتتاب المخصص للأفراد أكثر من 816%.

وتعمل الشركة في مجال الحفر البحري والبري وتخدم عملاء رئيسيين أبرزهم أرامكو السعودية وتستحوذ على 17% من منصات الحفر في المملكة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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