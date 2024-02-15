ارتفع سهم إعمار مصر خلال تعاملات نهاية الأسبوع ليتخطى مستوى الـ 7 جنيه وهو مستوى تاريخي جديد يحققه السهم خلال جلسة يوم الخميس.

ووصل سهم إعمار مصر في حدود الساعة 12 بتوقيت مصر يوم الخميس إلى 7.05 جنيه للسهم مرتفعا بنسبة 7.6% مقارنة بإغلاق الأربعاء.

وتخطت قيم تداول السهم أكثر من 350 مليون جنيه بحلول الساعة 12 ظهرا بتوقيت مصر، متصدرا قيم التداول الخميس.

وبلغ متوسط قيم تداولات سهم إعمار مصر خلال آخر 3 شهور حوالي 78.5 مليون جنيه.

ويشهد السهم ارتفاع في قيم التداولات منذ بداية فبراير الحالي بالتزامن مع الإعلان عن مشروع استثماري برأس الحكمة بالساحل الشمالي، حيث قال رئيس هيئة الاستثمار المصرية إن تحالف إماراتي سيطور مشروع بالمنطقة باستثمارات مبدئية قد تتخطى 22 مليار دولار، لكن يُنتظر توقيع عقوده.

وتعد شركة إعمار مصر للتنمية إحدى العلامات التجارية القوية المعروفة ومطور عقاري رائد بالسوق العقارية المصرية. والشركة، هي واحدة من الاستثمارات الخليجية التي حققت نجاح كبير في مصر منذ أن تأسست في 2005.

وتمتلك إعمار العقارية الإماراتية وشركات تابعة لها 88.7% من أسهم إعمار مصر المدرجة بالبورصة المصرية منذ يوليو 2015.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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