افتتحت البورصة المصرية جلسة بداية الأسبوع، يوم الأحد، على تراجع جماعي لمؤشراتها.

وهبط المؤشر المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" (EGX30) في بداية تعاملات الأحد إلى 27,104.8 نقطة بحلول الساعة 10:14 صباحا بتوقيت القاهرة، متراجعا بأكثر من 2200 نقطة وبنسبة انخفاض 7.5% مقارنة بإغلاق الخميس عند 29,309.73 نقطة.

وجاء ذلك مدفوعا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي -وهو أكبر بنك تجاري خاص في مصر- بافتتاحية جلسة الأحد إلى 71 جنيه بانخفاض بنحو 12.3% مقارنة بإغلاق الخميس، ليتم وقف التعامل على السهم لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة 10%.

وأعلنت البورصة المصرية الأحد إيقاف التعامل على عدد من الأسهم في ظل الانخفاضات الحادة التي شهدها السوق في أول جلسة تداول للبورصة المصرية بعد توقيع الحكومة المصرية يوم الجمعة اتفاقية صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات متمثلة في شركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQ لمشروع لتنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية السياحية في مصر.

وقالت الحكومة إنها ستستخدم أموال صفقة رأس الحكمة في تحسين أزمة السيولة الدولارية التي تعاني منها منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، وإن الصفقة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأعقب الإعلان عن الصفقة هبوط سريع وكبير في أسعار صرف الدولار بالسوق الموازية، وكذلك بالعقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار.

وكانت أسهم البورصة المصرية شهدت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية إلى مستويات فوق الـ 60 جنيه.

وأرجع البعض هذه الارتفاعات إلى إعادة تسعير الأسهم لتعكس أسعار الدولار بالسوق الموازية وخاصة أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج. ومع انخفاض الدولار بعد الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة تراجعت تلك الأسهم لتقلص المكاسب التي حققتها خلال الفترة الماضية، وفقا لآراء بعض الخبراء.

على الجانب الآخر، شهدت أسهم القطاع العقاري نشاط قوي خلال جلسة الأحد وبارتفاعات ملحوظة، حيث تعد أسهم العقارات أبرز المستفيدين من تطوير مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وشهدت التداولات الصباحية لجلسة الأحد -التي لم تنتهي بعد- ارتفاع سهم إعمار مصر - التابع لشركة إعمار العقارية الإماراتية - ليصل إلى سعر 8.2 جنيه بارتفاع 19.88%.

كما ارتفع أيضا سهم سوديك - التابع لشركة الدار الإماراتية - بنسبة 17.6% خلال الجلسة إلى 62 جنيه للسهم.

وفي حدود الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة قلص المؤشر الرئيسي للبورصة من خسائره بمنتصف الجلسة ليرتد أعلى 28,000 نقطة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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