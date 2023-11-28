وافقت الجمعية العامة لشركة كيو القابضة الإماراتية على الاستحواذ على أسهم في 6 شركات، وفقا لبيان من كيو القابضة لسوق أبوظبي المالي الثلاثاء.

وكيو القابضة التي تأسست في 2005 هي شركة استثمار في أبوظبي تابعة لمجموعة العالمية القابضة IHC ومدرجة بسوق أبوظبي منذ 2017، وتركز على التطوير العقاري والضيافة، حسب بيانات موقع الشركة وحسابها على لينكد إن.



وستستحوذ كيو القابضة على أسهم شركة ADQ للاستثمارات العقارية والفندقية وشركة IHC كابيتال القابضة في شركة مدن العقارية، حسب البيان.

وحسب البيان، ستستحوذ كيو القابضة أيضا على كامل أسهم شركة ADQ للاستثمارات العقارية والفندقية في 5 شركات أخرى، منها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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