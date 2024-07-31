تستهدف شركة اكت فاينانشال المصرية استثمار ما بين 4 إلى 6 مليار جنيه ( 82.4 - 123.6 مليون دولار) حتى نهاية العام الجاري، وفق ما قاله باسم عزب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الأربعاء.

وتحدث العزب خلال فعاليات بدء التداول على سهم الشركة في البورصة المصرية، وجمعت الشركة نحو مليار جنيه من الطرح العام الأولي.

وتم الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة من خلال 360 مليون سهم بسعر 2.9 جنيه للسهم الواحد، وخُصص 300 مليون سهم للطرح الخاص وتم تغطيته أكثر من 20 مرة، أما الطرح العام والبالغ 60 مليون سهم فتم تغطيته نحو 55 مرة.

وقال عزب "عندنا استثمارات عاوزين نعملها من هنا لغاية آخر السنة في حوالي حدود 4 لـ 6 مليار جنيه في السوق،" مضيفا أنه سيتم الاستثمار في عدة قطاعات بينها اللوجيستيات والخدمات المالية والعقارات.

وتعمل الشركة التي تأسست في 2015 في الاستثمار في حصص من شركات مدرجة في البورصة المصرية.

وخلال اليوم الأول للتداول ارتفع سعر السهم بأكثر من 27% بحلول منتصف الجلسة.

(إعداد: صفية منير وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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