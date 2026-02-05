تمت تغطية الاكتتاب العام، في الطرح العام الأولي لشركة جورميه ايجيبت الغذائية المصرية، في بورصة مصر، 55.78 مرة تقريبا، وفق بيانات صادرة عن البورصة مساء الأربعاء نقلتها وسائل إعلام محلية.

طرحت جورميه 47.6% من أسهمها بما يمثل نحو 190.5 مليون سهم بحد أقصى في البورصة المصرية، وبلغ حجم الطرح نحو 1.3 مليار جنيه (27.7 مليون دولار)، فيما ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 2.76 مليار جنيه.

وكان حجم تغطية الاكتتاب الخاص، بلغ 12.22 مرة. بدأ الاكتتاب في الشريحتين يوم 25 يناير 2025، وانتهي الاكتتاب الخاص في 29 يناير فيما انتهي الاكتتاب العام في 4 فبراير.

تم تحديد سعر الطرح العام الأولي عند 6.90 جنيه، أي عند الحد الأقصى للنطاق السعري المعلن سابقا بين 6.20 و 6.90 جنيه للسهم.

من المتوقع بدء تداول أسهم جورميه في البورصة المصرية 9 فبراير.

وتضمن الطرح حصص من ملكية شركة بي انفستمنتس القابضة - المدرجة في البورصة المصرية - مساهمون من عائلة أبو غزالة. وستحتفظ بي إنفستمنتس بـ 40% من جورميه.

انطلقت جورميه عام 2006، وتعمل في مجال تجارة وتصنيع المواد الغذائية، ولديها عدد من المتاجر، كما تبيع منتجاتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق هاتفي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

