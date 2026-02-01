تمت تغطية الاكتتاب الخاص للطرح العام الأولي لشركة جورميه ايجيبت الغذائية المصرية، في بورصة مصر بمعدل 12.22 مرة، وتحديد سعر الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وفق بيان صادر عن شركة اي اف جي هيرميس التي تتولى دور منسق الطرح، الأحد.

تستهدف جورميه طرح حصة 47.6% من أسهمها في البورصة المصرية ما يمثل نحو 190.5 مليون سهم بحد أقصى، مقسمة لنحو 152.4 مليون سهم للاكتتاب الخاص، و38.1 مليون سهم للاكتتاب العام. وقد جرى الاكتتاب الخاص في الفترة بين 25-29 يناير 2026.

انطلقت جورميه عام 2006، وتعمل في مجال تجارة وتصنيع المواد الغذائية، ولديها عدد من المتاجر، كما تبيع منتجاتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق هاتفي.

ويتضمن الطرح حصص من ملكية شركة بي انفستمنتس القابضة - المدرجة في البورصة المصرية - مساهمون من عائلة أبو غزالة. وستحتفظ بي إنفستمنتس بـ 40% من جورميه.

ما الجديد؟

(وفق بيان الأحد)

- تم تحديد سعر الطرح العام الأولي عند 6.90 جنيه (0.14 دولار) أي عند الحد الأقصى للنطاق السعري المعلن سابقا بين 6.20 و 6.90 جنيه للسهم.

- ستمتد فترة اكتتاب الأفراد بين 25 يناير و4 فبراير 2026.

- يتوقع أن يبلغ حجم الطرح نحو 1.3 مليار جنيه ما يعادل نحو 28 مليون دولار.

- ستبلغ القيمة السوقية المتوقعة للشركة عند الإدراج 2.76 مليار جنيه.

- من المتوقع بدء تداول أسهم جورميه في البورصة المصرية 9 فبراير.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

