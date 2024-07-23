تم تغطية الطرح العام لاكتتاب شركة اكت فاينانشال بالبورصة المصرية - الذي يعد الطرح العام الأولي الأول على المؤشر الرئيسي هذا العام - بأكثر من 54.7 مرة بعد طلب قوي على الطرح الخاص.

وبحسب مصطفى عبدالعزيز الشريك المؤسس لشركة اكت فاينانشال والعضو المنتدب لشؤون تطوير الأعمال، لزاوية عربي، فقد تلقت الشركة طلبات بنحو 3.3 مليار جنيه (68.2 مليون دولار) فيما كان حجم الطرح العام 60 مليون جنيه.

وقد تم تغطية الطرح الخاص البالغ 300 مليون جنيه، بنحو 20.2 مرة، وتلقت الشركة طلبات بنحو 17.5 مليار جنيه.

وتم الاكتتاب على أسهم الشركة لزيادة رأس المال بنحو مليار جنيه، من خلال 360 مليون سهم، بسعر 2.9 جنيه للسهم، وقد خُصص للطرح العام نحو 60 مليون سهم، مقابل 300 مليون سهم للطرح الخاص.

وتعمل الشركة التي تأسست في 2015 في الاستثمار في حصص من شركات مدرجة في البورصة المصرية. وتستهدف جمع نحو مليار جنيه أو ما يعادل 20.7 مليون دولار من الطرح بالبورصة وإعادة استثمارها.

ويُتوقع بدء التداول على سهم الشركة بالبورصة الأسبوع المقبل بعد إصدار الأسهم.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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