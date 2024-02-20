تجاوز سعر سهمي مجموعة طلعت مصطفى القابضة وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الـ 50 جنيه للسهم، خلال تعاملات الثلاثاء، وهو مستوى تاريخي للسهمين خلال جلسة.

وتشهد الأسهم العقارية نشاطا منذ تداول أنباء نهاية يناير الماضي، عن مشروع رأس الحكمة بساحل البحر المتوسط بالشراكة مع تحالف إماراتي باستثمارات مبدئية قد تتخطى 22 مليار دولار ويُنتظر توقيع العقود.

ويُعتقد أن المشروع سيسهم في تخفيف أزمة مصر التي تعاني سيولة دولارية وتسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إضافة لبيع أصول والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإحياء اتفاق وقعته قبل أكثر من عام لاقتراض 3 مليار دولار وحصلت منه على شريحة واحدة.

ووصل سهم سوديك - التابعة للدار الإماراتية - خلال التداولات ببورصة مصر الثلاثاء، إلى 50.42 جنيه بنسبة ارتفاع 20% مقارنة بإغلاق الاثنين عند 42.02 جنيه للسهم.

وواصل سهم طلعت مصطفى رحلة صعوده ليصل إلى 50.39 جنيه للسهم، مرتفعا بنسبة 4.3% مقارنة بإغلاق الاثنين عند 48.3 جنيه.

كما ارتفع سهم شركة إعمار مصر - التابع لإعمار العقارية الإماراتية - ليصل خلال جلسة اليوم إلى 7.23 جنيه وهو أعلى سعر يصل إليه السهم خلال جلسة، مرتفعا بنسبة 2.8% مقارنة بإغلاق الاثنين عند 7.03 جنيه.

ووفق موقع خريطة مشروعات مصر، تقع رأس الحكمة في مدينة مرسى مطروح على الساحل الشمالي بالقرب من منطقة الضبعة، وتشتهر بأن بها استراحة كانت للملك فاروق ثم آلت للرئاسة، ومن المزمع إقامة مشروع سياحي عليها بمساحة 55 ألف فدان.

وتشهد منطقة الساحل الشمالي مشروعات في السنوات الأخيرة، وتعمل فيها الكثير من شركات التطوير العقاري الكبرى.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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