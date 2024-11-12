*تم التحديث بتفاصيل وتعليق محلل

تستهدف مصر جمع ما بين 4.2 و5.1 مليار جنيه أي بين (85.3 و 103.6 مليون دولار)، من طرح المصرف المتحد - التابع للبنك المركزي المصري - في البورصة المصرية مع تفضيل للمؤسسات.

كانت الحكومة تسعى لبيع المصرف لمستثمر استراتيجي لكنها لم تتمكن من التوصل لاتفاق، ما جلعها تلجأ للبورصة لطرح نحو 330 مليون سهم تمثل 30% من المصرف المتحد للاكتتاب مع إتاحة نسبة ضئيلة للأفراد تمثل 5% فقط من أسهم الطرح.

"أعتقد أن الحكومة لسه بتفضل المستثمر الاستراتيجي عن البورصة.. وأعتقد مش هيكون عليه إقبال من الأفراد،" حسب أحمد ناشي محلل الأسواق المالية في شركة CFI للتداول بمصر، لزاوية عربي.

وقال المصرف المتحد في بيان الثلاثاء إنه سيتم تخصيص 313.5 مليون سهم لاكتتاب المؤسسات و16.5 مليون سهم للأفراد، وهو ما يؤكد ما ذكره مصدر لزاوية عربي قبل يومين، إنه سيتم تخصيص 95% من الطرح للمؤسسات و5% للأفراد.

تفاصيل

حدد المصرف المتحد وفق بيان الثلاثاء، النطاق السعري للطرح العام الأولي بين 12.7 و 15.6 جنيه للسهم الواحد ( 0.26 و 0.32 دولار).

يأتي هذا التسعير مقارنة مع متوسط أسعار أسهم البنوك المتداولة في البورصة المصرية بين 13.5 و82 جنيه وأعلاها هو سعر البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك خاص في البلاد.

وتوقع ناشي أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح قرب الحد الأدنى للنطاق السعري، مضيفا: "الحكومة حاولت تطرحه أكثر من مرة لمستثمر استراتيجي وفشلت بسبب التقييم العالي. أعتقد (سعر السهم) ممكن يكون قرب 13 جنيه".

وفيما لم يعلن المصرف بعد مواعيد الاكتتاب، فإنه يتوقع إتمام الطرح خلال الربع الجاري.

ويبدأ المصرف هذا الأسبوع جولة ترويجية للطرح، وفق ما قاله المصدر لزاوية عربي سابقا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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