*تم التحديث بتفاصيل

حددت شركة أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية، سعر الطرح النهائي لأسهمها في بورصة مسقط عند 111 بيسة عُمانية، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري المعلن مسبقا، مع طلب قوي على الاكتتاب، حسب بيانات اطلعت عليها زاوية عربي الأربعاء، ثم صدر بها بيان صحفي لاحقا.

وبلغت حصيلة الطرح 188 مليون ريال عُماني (نحو 488 مليون دولار) فيما بلغ إجمالي الطلب حوالي 387 مليون ريال عُماني (أكثر من مليار دولار).

كان الطرح العام الأولي لنحو 1.7 مليار سهم تمثل 49% من الشركة التابعة لمجموعة أوكيو للطاقة الحكومية بدأ يوم 24 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر، بنطاق سعري بين 106 و 111 بيسة عُمانية للسهم الواحد.

وانقسم الطرح إلى فئات الأفراد بنسبة 40% والمستثمرين الرئيسيين 30% والمؤسسات 30%.

وسيبدأ تداول سهم الشركة في بورصة مسقط يوم 12 ديسمبر المقبل، حسب خالد العاصمي، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية لزاوية عربي في وقت سابق.

وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 384 مليون ريال عُماني (997.4 مليون دولار).

وأوكيو للصناعات الأساسية - التي تنتج الميثانول والأمونيا والغاز البترولي المسال - رابع شركة تابعة لمجموعة أوكيو للطاقة الحكومية يتم إدراجها في سوق مسقط.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا