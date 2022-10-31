ارتفع سعر سهم شركة بيانات الإماراتية خلال تعاملات أول جلسة تداول له في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكثر من 4 أضعاف.

وأغلق سعر السهم عند نحو 4 دراهم (1.09 دولار) للسهم الواحد، فيما كان سعر السهم عند الإدراج نحو 1.1 درهم (0.3 دولار)، لترتفع قيمة الشركة السوقية إلى 10.3 مليار درهم ( 2.8 مليار دولار).

وطرحت الشركة نحو 22.22% من رأسمالها أي 628.6 مليون سهم، وتم تغطية الاكتتاب أكثر من 90 مرة.

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وبيانات التابعة لمجموعة شركات جي 42، هي أول شركة تكنولوجيا من نوعها التي يتم إدراجها في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها شركة المعلومات الجيومكانية المدرجة الوحيدة القائمة على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لبيان سابق من الشركة.

وبعد الإدراج، ستبقى مجموعة جي 42 القابضة المحدودة تمتلك نسبة 77% في شركة بيانات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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