تعتزم شركة بيت الاستثمار الخليجي الكويتية إدراج 3 شركات تابعة لها في بورصة أبوظبي وشركة في البورصة السعودية ما بين عام إلى عامين من الآن، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الاثنين عن رئيس مجلس إدارة الشركة.

وعن الشركات المستهدف إدراجها في أبوظبي والسعودية قال عبدالعزيز السند إنها تعمل في قطاعات تشمل العقار والصناعة والقطاع الاستهلاكي والاستثماري.

وتأسست شركة بيت الاستثمار الخليجي في 1998، وتنشط في الاستثمار المباشر.

هي مدرجة في سوق الكويت منذ 2002 وأدرجت أسهمها في سوق أبوظبي في 30 سبتمبر 2022 لتصبح أول شركة كويتية تدرج في سوق أبوظبي، منذ نشأة بورصة الكويت.

وكشف السند أن قيمة الشركة السوقية تقدر بنحو 1.96 مليار درهم (533.7 مليون دولار) وأضاف "...نستهدف إدراج ثالث للشركة في سوق آخر لم يتم تحديده حتى الآن وذلك مع نهاية العام القادم 2023 أو مطلع 2024".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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