تعتزم الشركة المتحدة الدولية القابضة السعودية للتمويل الاستهلاكي المتوافق مع الشريعة، -التابعة للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) المدرجة بالبورصة السعودية - طرح حصة 30% من أسهمها في السوق الرئيسية لتداول، من خلال طرح عام أولي.

أعلنت الشركة المتحدة الدولية القابضة نيتها للطرح في بيان يوم الأحد 20 أكتوبر، بعد ما يقرب من 4 أشهر من الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في 26 يونيو الماضي، وستبيع 7.5 مليون سهم، على أن تعلن عن النطاق السعري لسعر الاكتتاب لاحقا.

تم تعيين شركة إتش اس بي سي العربية السعودية، كمستشار مالي ومدير الاكتتاب لعملية الطرح، كما تم تعيين شركة إتش اس بي سي العربية السعودية والمجموعة المالية هيرميس السعودية مديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية.

تأسست الشركة المتحدة الدولية القابضة عام 2021 ولديها شركتين تابعتين، هما: الشركة المتحدة للخدمات المالية "تسهيل" مرخصة من المركزي السعودي، وشركة بروكو للخدمات المالية "بروكو" لخدمات الدعم والمساندة ومرخصة من مصرف البحرين المركزي.

يخضع المساهم الكبير "اكسترا" لفترة حظر 6 أشهر من تاريخ تداول السهم، بحيث لا يجوز له التصرف بأسهمه بما فيها الأسهم المملوكة لشركة إكسترا البحرين والتي تمثل 1% من المتحدة، حسب البيان.

ولن تحصل المتحدة الدولية القابضة على أي جزء من متحصلات صافي الطرح وسيتم توزيعها على المساهم البائع "اكسترا".

ووفق موقع الشركة المتحدة، فإن قطاع التمويل الاستهلاكي "واعد وغير مستغل" في المملكة. وبلغت نسبة القطاع من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في المملكة 13% في 2023 بينما مثّل نفس القطاع 21.1% من الناتح المحلي الإجمالي للإمارات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا