تقدمت ثلاث شركات حكومية مصرية للبورصة المصرية، بطلب للقيد المؤقت في السوق الرئيسي، بما في ذلك شركتين بقطاع البترول وشركة بقطاع السياحة، وفق بيانات صادرة عن البورصة خلال الشهر الجاري.

وبحسب 3 بيانات منفصلة صادرة عن البورصة، فالشركات المتقدمة هي: الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "ايلاب"، شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، شركة خدمات البترول البحرية.

خلفية سريعة

القيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وقيدت الحكومة 16 شركة حكومية بشكل مؤقت من قطاعات مختلفة، ولديها خطط لقيد 4 أخرى مؤقتا خلال الشهر الجاري، كما تسعى الحكومة لقيد مؤقت لـ 10 شركات تابعة لقطاع البترول ضمن خططها لتسريع برنامج للطروحات الحكومية وتنفيذ خطة التخارج من شركات.

ماذا نعرف عن الشركات الثلاث

( وفق مواقعها وبيانات رسمية)

- شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية: تأسست عام 1964، ويعود نشاطها إلى عام 1934، وهي تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومتخصصة في اقتناء الأراضي الصالحة للبناء والتعمير والقيام بأعمال إنشاء المشروعات السكنية والسياحية واستغلالها وإدارتها، بجانب استثمار الأراضي الزراعية.

وتعد منطقة المعمورة الشاطئية بالإسكندرية ملك للشركة، إضافة لمجموعة من الشاليهات والفنادق العائمة، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 250 مليون جنيه.

- الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "ايلاب": تأسست عام 2003، ومتخصصة في صناعة البتروكيماويات، ويعد ألكيل البنزين الخطي (LAB) أحد المواد الخام المستخدمة في منظفات الغسيل، وسوائل غسل الأطباق الخفيفة، والمنظفات الصناعية.

و"ايلاب" شركة تتبع وزارة البترول والثروة المعدنية، ويبلغ رأسمالها 210.02 مليون دولار.

- شركة خدمات البترول البحرية " PMS": تأسست عام 2001، وتعمل في مجال مقاولين الإنشاءات البحرية والخدمات البحرية، وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتمتلك الشركة أسطول يتكون من 20 وحدة بحرية.

لدى "PMS" فرع بالسعودية، ومن ضمن أكبر مشاريعها المنجزة مشروع تطوير حقل آكتوبر ومشروع تطوير شعيب علي، ويبلغ رأسمالها المصدر 120 مليون دولار.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: أمنية عاصم وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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