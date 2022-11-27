أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف، يوم الأحد، عن نيتها طرح قرابة 29.7% للاكتتاب العام.

وتعتزم الشركة التي تمتلك أرامكو نحو 70% منها، وهي المنتج الوحيد لزيوت الأساس غير المكررة بالمملكة منذ تأسيسها في 1976، طرح نحو 50.045 مليون سهم، بما يمثل نحو 29.7% من أسهمها.

وأضافت الشركة في بيان أرسلته لسوق تداول أن سعر الطرح سيحدد لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

هيئة سوق المال السعودية توافق على طرح 29.7% من أرامكو لزيوت الأساس بالبورصة

ووفقا لبيان يوم الأحد، تتولى شركة الأهلي المالية مهمة مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية.

وعُينت شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية كمستشارين ماليين ومهمات أخرى لعملية الطرح.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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