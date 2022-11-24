وافقت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الخميس، على تسجيل وطرح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" -التي يمتلك عملاق النفط أرامكو السعودي 70% منها- بالبورصة السعودية.

ووفقا لبيان من الهيئة منشور على موقع البورصة السعودية (تداول)، تسعى الشركة لتسجيل وطرح 50.045 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما يقارب 29.7% من إجمالي أسهمها.

نبذة عن الشركة

(بحسب الموقع الإلكتروني للشركة)

تأسست لوبريف في 1976، وهي المنتِج الوحيد لزيوت الأساس غير المكررة في السعودية.

الشركة هي ملكية مشتركة بين أرامكو السعودية التي تحوز 70%، وشركة جدوى للاستثمار الصناعي التي تمتلك 30%.

تصل الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 1.3 مليون طن متري سنويا من زيوت الأساس.

وتُستخدم زيوت الأساس في المركبات الخفيفة التي تشمل السيارات، والمركبات الثقيلة مثل الحافلات الكبيرة والجرارات، إضافة إلى زيت التروس وسوائل ناقل الحركة.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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