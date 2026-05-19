تم تغطية الاكتتاب الخاص في الطرح العام الأولي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار "قرة إنرجي" المصرية، في البورصة المصرية نحو 2.7 مرة في اليوم الأول له، وفق بيان الشركة لبورصة مصر الثلاثاء.

خصصت الشركة 60% من إجمالي أسهم الطرح البالغة 247.5 مليون سهم، للاكتتاب الخاص خلال الفترة 18 لـ 24 مايو الجاري، وحددت سعر السهم عند 2.97 جنيه.

وانطلق الثلاثاء الاكتتاب العام والذي خصص له 40% من أسهم الطرح الإجمالية بواقع 99 مليون سهم.

وستبيع الشركة التي تأسست في 1997، وتعمل في تقديم حلول كفاءة الطاقة وخدمات المقاولات حصة 11% من أسهمها ويتوقع أن يجمع الطرح نحو 735.1 مليون جنيه (13.8 مليون دولار).

وسيكون هذا ثاني طرح عام أولي في البورصة المصرية خلال العام الجاري، بعد أن استقبل السوق فبراير الماضي سهم جورميه الغذائية، وسط توقعات بانتعاش الطروحات بدعم من تسريع وتيرة طروحات حكومية.

