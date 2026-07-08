ارتفع سهم شركة "أوميفكو" للأسمدة بنسبة كبيرة نسبيا بلغت 23.1% في أول يوم تداول له ببورصة مسقط الأربعاء.

وسجل السهم 0.192 ريال عُماني عند الإغلاق، (بحلول الساعة 3 مساءا بتوقيت مسقط)، مقارنة بسعر الفتح البالغ 0.156 ريال عُماني وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

خلفية سريعة عن الشركة + الطرح

(وفق نشرة الطرح وموقع الشركة)

- تأسست الشركة عام 1998، كمشروع مشترك بين سلطنة عُمان والهند، وتُشغل مجمع لإنتاج الأسمدة في عُمان، يضم أربعة خطوط لإنتاج الأمونيا واليوريا.

- طرحت الشركة 25% من أسهمها، بواقع 1.67 مليار سهم.

- تم تغطية الاكتتاب 18 مرة، بينما بلغت تغطية شريحة المؤسسات 27.4 مرة مقابل 3.9 مرة لشريحة الأفراد.

- يعد الطرح الأول في بورصة مسقط هذا العام.

- بشكل عام تشهد الطروحات العامة الأولية نشاط في بورصة مسقط في السنوات الأخيرة بدعم من خطة حكومية للتخارج من شركات تابعة لها. وطرحت الحكومة العام الماضي شركة أسياد للنقل البحري.

(إعداد:أمنية عاصم، تحرير: فاطمة الكاشف، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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