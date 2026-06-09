من المتوقع بدء تنفيذ الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفق هاشم السيد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات الحكومية في مجلس الوزراء في تصريحات خلال مؤتمر Portfolio Egypt 2026 الذي نظمته جريدة المال المحلية بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن كشريك المعرفة الحصري، الاثنين.

وقيدت الحكومة 16 شركة حكومية بشكل مؤقت من قطاعات مختلفة، ولديها خطط لقيد 4 أخرى مؤقتا خلال الشهر الجاري، كما تسعى الحكومة لقيد مؤقت لـ 10 شركات تابعة لقطاع البترول ضمن خططها لتسريع برنامج للطروحات الحكومية وتنفيذ خطة التخارج من شركات.

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وردا على سؤال لزاوية عربي حول الموعد المتوقع لرؤية شركة يتم طرحها بالفعل على البورصة خلال 2026 قال السيد :" خلال الربع الرابع".

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال في تصريحات الأسبوع الماضي، إنه من المستهدف تنفيذ طرح 4-5 شركات حكومية في البورصة قبل نهاية ديسمبر المقبل، دون تحديد الشركات.

وبحسب السيد، يتم حاليا تجهيز 10 شركات تابعة لقطاع البترول للقيد المؤقت في البورصة المصرية من بينها شركات إنبي، بتروجت وإيلاب. ولم يفصح السيد عن الحصص المتوقع طرحها من هذه الشركات وقال إن ذلك يتم دراسة ذلك وفق حالة كل شركة على حدة.

(إعداد: صفية منير، تحرير: أمنية عاصم وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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